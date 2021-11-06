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اليوم السبت .. انطلاق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

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اليوم السبت .. انطلاق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي اليوم السبت .. انطلاق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

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ينطلق اليوم السبت، مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي في دورته السادسة، دورة «سميحة أيوب»، على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء.

يقدم حفل افتتاح المهرجان الإعلامية بوسي شلبي، والفنان طارق الإبياري، ويشارك بالمهرجان 14 عرضًا مسرحيًا من مختلف دول العالم بالإضافة لعرضين شرفيين في مسابقاته الثلاثة «العروض الكبرى»، «مسابقة المونودراما»، عروض مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية.

كما سيكرم المهرجان عدد من المسرحين والفنانين في والدول العربية والأجنبية، وخلال حفل الافتتاح سيتم تكريم كلاً من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب «مصر»، وداود حسين «الكويت»، وتكريم محمد سيف الأفخم من الإمارات، بإعتباره الشخصية المسرحية العربية، وتكريم مارك بيسون «بلچيكا»، بإعتباره الشخصية المسرحية الدولية.

المصرى اليوم

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