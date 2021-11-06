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اشتعلت الحرب الكلامية بين إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، وزوجة محمود علاء مدافع الزمالك بعدما حسم الأهلي القمة رقم 123 بنتيجة 5-3، مساء أمس الجمعة بمنافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

وغرد إبراهيم سعيد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ‏محمود علاء اسيست جديد، وذلك بعدما أحرز الأهلي هدفين في شباك الزمالك خلال الشوط الأول من المباراة.

وردت إيمي زوجة محمود علاء عبر الاستوري الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام على إبراهيم سعيد: «لي تعليق على واحد مريض لا يوجد وراءه شئ غير الكتابة عبر تويتر، مشيرة إلى أنه كل مباراة لا يرى فريق الزمالك إلا محمود علاء في الملعب».

وأضافت: «ما هو تاريخك مع الزمالك، وإذا تمت المقارنة بينك وبين محمود علاء فلن تصل إليه، مشيرة إلى أن إبراهيم سعيد يفتعل ذلك بعدما رفض زوجها الحديث معه».

ورد «هيما» على زوجة محمود علاء: «أولا مش برد على نسوان ممشية رجالتها، ولو فيه راجل هعرف أرد كويس ، والكلام كله كدب وأنا لا أعرفه بشكل شخصي ولا شفته، وشغل النسوان ده مش بحبه والأمور شكلها متبدلة في البيت».

ابراهيم سعيد وزوجة علاء