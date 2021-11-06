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الألم نعمة .. تعرف على طرق تشخيص «الزائدة الدودية» المزمنة ()

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الألم نعمة .. تعرف على طرق تشخيص «الزائدة الدودية» المزمنة (فيديو) الألم نعمة .. تعرف على طرق تشخيص «الزائدة الدودية» المزمنة ()

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قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن هناك عدد من أطباء الجراحة يشككوا في مسمى الزائدة الدودية المزمنة.

وتابع حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن ارتفاع عدد كرات الدم البيضاء ما بين 4 ألف إلى 10 ألاف مؤشر على الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية الحادة.

وأضاف الدكتور حسام موافي أن الزائدة عبارة عن التهاب صديدي، موضحا أن نعمة الألم لدى المريض نعمة من الله لأن الشخص حينها يعرف أن لديه أزمة صحية ويلجأ إلى الطبيب لسرعة العلاج.

المصرى اليوم

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