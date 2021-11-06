باحث بالشأن الروسي لـ«حديث القاهرة»: الغرب ينظر لروسيا ومصر بنظرة واحدة الأن

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أكد الدكتور أشرف الصباغ الباحث بالشأن الروسي، أن دولة روسيا بدأت منذ عام 2012 الخروج للعالم بشكل يظهر صورتها وكأنها الاتحاد السوفيتي الذي يريد أن يمنح مواطنيه وجاهة عالمية بأن روسيا دولة عظمى، مشيرا إلى أن عالم الغرب ينظر لروسيا نفس النظرة التي ينظر بها إلى مصر الأن.

وأضاف الدكتور أشرف الصباغ خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن روسيا تولي اهتمام كبير بدولتي مصر والسودان وتنظر لهما بأهمية استراتيجية، مفيدا بأن موقف الصحافة الروسية من أحداث السودان يعكس وجهة النظر الرسمية هناك.

وتابع: «هناك توجه في الصحافة الرسمية الروسية بأن أمريكا والسعودية متسببين بما يحدث في السودان من احداث»، مشيرا إلى أن روسيا ليست دولة مهملة، ولكنها قوى لديها وسائل مهمة كثيرة وعندها تقدم علمي تقني وتصنيع سلاح واقتصادي قوي.