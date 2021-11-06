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نفت مديرية الصحة بالمنيا، إصابة مشجع زملكاوي بأزمة قلبية، اثناء مشاهدة مباراة الزمالك والاهلي، بمدينة ملوي جنوب المنيا، أو احد مدن وقري المحافظة.

وأكد مسؤول بمديرية الصحة، ومدير مستشفي ملوي العام، عدم تلقي استقبال المستشفي أي حالات إغماء أو إصابات بأزمات قلبية، بادعاء مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي، أو غيرها.

فيما كشف تقارير غرف العمليات بالوحدات المحلية بمراكز المحافظة، والغرفة الرئيسية بالمحافظة، عدم رصد أي إصابات سواء عادية أو أزمات قلبية خلال مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي في الاسبوع الثالث للدوري الممتاز، وعقب المباراة. وأكدت التقارير على استقرار الحالة الأمنية وعودة الهدوء للشارع عقب انتهاء المباراة بدقائق.

كانت مديرية أمن المنيا برئاسة اللواء محمد عبدالتواب، مدير الآمن، قد اتخذت عدد من الإجراءات الأمنية المشددة، منها تشديد الرقابة على المقاهي والكافيهات، لمنع حدوث مشادات أو مشاجرات بين جمهور الفريقين، مما تسبب في خروج عدم وقوع أي حوادث أو إصابات.