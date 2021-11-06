قافلة أطباء جامعة الزقازيق يجرون 36 عملية جراحية خلال أسبوع في الغردقة

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أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، نشاط برتوكول قافلة أطباء جامعة الزقازيق بمستشفي الغردقة العام، حيث تم إجراء 36 عملية جراحية خلال أسبوع.

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان في بيان له أن بين العمليات 16 عملية استئصال مرارة بالمنظار وفتق اربي وسري وناسور وشرخ شرجي بالمنظار الجراحي وورم غدة درقية و3 عمليات جراحة مسالك و3 عمليات جراحة تجميل و14 عملية جراحة أطفال والكشف على 677 حالة بالعيادات الخارجية .

وأوضح مدير الصحة أن أطباء جامعة الزقازيق متواجدين بصفة مستمرة لتقديم خدمة طبية افضل لمواطنى محافظة البحرالأحمر.