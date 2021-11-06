الأرصاد: يرجي توخي الحيطة والحذر .. حالة الطقس اليوم وغدًا

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طالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة خلال الساعات الأولي من الصباح، بسبب الشبورة المائية الكثيفة خلال حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة.

وتوقعت الأرصاد أن تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية فى ذلك الوقت من العام.

وتتوقع الأرصاد أن تكون درجة الحرارة الأعلي فى مصر اليوم 36 درجة، ويكون الطقس مائلاً للبرودة آخر الليل.

يستمر الطقس اليوم مثل طقس أمس مائلاً للحرراة فى شمال الصعيد والقاهرة الكبري والوجه البحري.

ويكون الطقس حارا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون معتدلا على السواحل الشمالية.

ويظل الطقس لطيفًا فى أول الليل ويتحول ليميل إلي البرودة فى آخر الليل.

ويستمر تكون الشبورة الكثيفة فى الصباح الباكر على الطرق المتجهة من وإلي القاهرة ووسط سيناء والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتكون حالة البحر المتوسط وكذلك البحر الأحمر معتدلة، وإتجاه الرياح شمالي شرقى فى البحر المتوسط بينما يكون شمالي غربي فى البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى مصر

تتوقع الأرصاد الجوية أن ترتفع درجة الحرارة العظمي فى القاهرة اليوم إلي 29 درجة وتظل الصغري 19 درجة.

وتظل درجة الحرارة العظمي المتوقعة خلال حالة الطقس فى الإسكندرية 27 درجة، بينما تكون الصغري 19 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم للعظمي والصغري فى دمنهور 28-19، السويس 28-21، طنطا 28-19، الزقازيق 28-19، شبين الكوم 28-20 درجة.

وتكون فى بلطيم 27-20، مطروح 28-18، دمياط 27-21، شبين الكوم 29-20، المنصورة 28-17 درجة.

وتكون فى بورسعيد 27-20، الإسماعيلية 29-20، رفح 29-18، شرم الشيخ 32-23، الغردقة 30-27 درجة.

ويتوقع أن تكون فى المنيا 30-18، أسوان 34-21، بني سويف 29-17، قنا 32-19، إدفو 36-21 درجة.

وتكون فى أسيوط 30-18، سوهاج 32-18، الوادي الجديد 33-18، الفيوم 29-17 درجة.

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد

تستمر توقعات الشبورة الكثيفة فى الصباح الباكر عىل الطرق المؤدية إلي السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد و القاهرة الكبري.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس غدًا فى القاهرة وكذلك فى الوجه البحري 29 للعظمي 19 درجة للصغري.

وتكون متوسطات درجات الحرارة في جنوب الصعيد 34-21، شمال الصعيد 31-18 درجة، جنوب سيناء 31-23 درجة، السواحل الشمالية 27-20 درجة.

توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة حتى الخميس 11-11-201

تتوقع الأرصاد أن تستمر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة شبيهة بحالة الطقس اليوم وتستمر حتى يوم الخميس 11-11-2021.

ويظل الطقس مائلا للحرارة على شمال الصعيد والقاهرة الكبري والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار فى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويظل الطقس لطيفًا أول الليل مائلاً للبرودة آخره على كافة الأنحاء.

ونصحت هيئة الأرصاد قائدة السيارات بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة.

يستمر تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر من الساعة 4 فجرًا وحتى الساعة 8 صباحًا علي ذات الطرق المذكورة بأعلي حتي يوم الإثنين المقبل 8-11-2021.