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تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، وبالتعاون مع محافظة المنيا، من خلال فرع ثقافة المنيا، بإقليم وسط الصعيد الثقافى، قصر ثقافة أبوقرقاص، تختتم فعاليات "مسرح المواجهه والتجوال" بقياده الفنان محمد الشرقاوي لليوم الخامس على التوالى بقرى مركز أبوقرقاص ضمن المبادرة الرئيسية حياه كريمه«وسط حشد كبير وفرحة أبناء قرية شيبه القبلية اختتمت مسرحية»محطة مصر«عروضها، وذلك بمدرسه محمد على عفيفى خلال الفترة من ١إلى ٥ نوفمر الجارى، والعرض من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، بقيادة المخرج محمد نور، التابعة للبيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان اسماعيل مختار ،

مسرحية “محطة مصر” من تأليف الشاعر محمد زناتي، وألحان المايسترو حاتم عزت، وإخراج رضا حسانين، وتدور أحداثها حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة، وتتوالى الأحداث

والعرض بطولة الفنانين مجدي فكري وفاطمة محمد وفرح حاتم وشادي سرور ومحمد عزت وماهر محمود وشكري عبدالله وعادل عثمان وديمه زناتي وأحمد النمس مع نجوم مسرح القاهرة للعرائس، بالإضافة إلى الفنانين محمد عبدالسلام وشكري عبدالله وسيد حسين وعبدالحميد حسني وعادل عثمان ومحمد لبيب ونديم شوقي حجاب، ورفعت ريان.