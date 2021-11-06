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ورشة لتشكيل خوص النخيل ضمن قوافل سيوة الثقافية

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ورشة لتشكيل خوص النخيل ضمن قوافل سيوة الثقافية ورشة لتشكيل خوص النخيل ضمن قوافل سيوة الثقافية

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تساهم وزارة الثقافة، فى إقامة العديد من الفعاليات الفنية والثقافية بمختلف بقاع الساحرة.

ومن أهم هذه المواقع موقع واحة سيوة .. واحة السحر والجمال .. وكما يطلق عليها الآن واحة الغروب نسبة إلى رواية الأديب الكبير بهاء طاهر الذى تحمل روايته نفس الإسم.

ومن خلال فرع ثقافة مطروح التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، نظم فرع ثقافة مطروح القافلة الثقافية المتنوعة النشاط وذهبت بها إلى واحة سيوة .. لتمر بها إلى العديد من القرى والنجوع التابعه للواحة منها مناطق مشندت وشالى واغورمى وغيرها من المناطق التابعة للواحة.

وفى واحة سيوة تضمنت ورشة الحرف البيئية الخوص، بمشاركة أحمد ادمي باستخدام خوص النخيل، بدأت الورشة بالتعريف بطريقة تقطيع الخوص وشرح طريقة جدله مع الأطفال المشاركين.

كما قدمت القافلة ورشًا لتعليم فنون تشكيلية ، خاصة بأعمال الخرز، استخدم فيها المدرب الخرز الملون لعمل اكسسوار للأطفال من بنات الواحة المشاركين بالقافلة، إضافة إلى إقامة ورش للتلوين وللرسومات المطبوعة باستخدام الوان الخشب والشمع، أوضح فيها المدرب طريقة اختيار اللون المناسب ومزج الألوان، أعقبها ورش الرسم الحر والتشكيل بالصلصال.

كما قام الفنان حسن شعبان بعمل عرض لمسرح العرائس بالواحة، اجتمع حوله أطفال وصبايا الواحة ابتهاجا بالعرض الذى أدخل على قلبهم السرور والفرحة .

المصرى اليوم

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