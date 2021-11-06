★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف الفنان هيثم شاكر، عن كواليس أغنية واقف على تكة خاصة أنه كان يرغب في أغنية جديدة خارج الإطار الغنائي المعروف عنه وتكون «بره» الصندوق.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه سعيد للغاية أنه استطاع أن يكون لديه مدرسة غنائية خاصة يقوم بتقليده فيها عدد من الفنانين.

وتابع الفنان هيثم شاكر أنه سمع أغنية «واقف على تكة» عند الموزع وسام عبد المنعم وأعجب بها للغاية، خاصة أنها كانت «بره الصندوق»

وكشف الفنان هيثم شاكر أنه توقع ان تنجح أغنية واقف على تكة عند الجمهور وهو ما تحقق بالفعل.