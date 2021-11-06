جومانا مراد تكشف عن أكثر شىء تخاف منه في حياتها .. مفاجأة

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قالت الفنانة جومانة مراد، إن نجاح مسلسل «مدرسة الحب» كان مفاجاة سعيدة بالنسبة لها، وعن الحب بشكل العام أشارت في تصريحات لبرنامج واحد من الناس للإعلامي عمرو الليثي، مساء الجمعة، أن كلمة بحبك تسعد أي سيدة، والتسامح مهم جدا، وزوجها اعترف لها بحبه في البداية ثم اعترفت له هي وهو يغير أكثر كما أنه يحتويها أكثر.

وأضافت جومانة مراد: «تغيرت على يد زوجى وهو شخص هادي، ويحرص على تقديم هدية لي في عيد الحب».

وتابعت أنا طفلة بطبيعتي، وعندما أحب عينى بتلمع ونجاح أي علاقة بالثقة والحب، والمعاملة الجيدة تدعم وتقوى الحب والزواج ودائما، السيدة تحتاج إلى الاهتمام والرعاية، والحب بالقلب أنا افضله أكثر من التفكير بالعقل، وأخاف من الظلام والأماكن المرتفعة.