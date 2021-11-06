«كمامة وكلور وأفيز عجلة» .. تفاصيل جديدة بشأن واقعة وفاة طالبين داخل فندق في الإسكندرية

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تكثف الأجهزة الأمنية في الإسكندرية تحرياتها حول واقعة العثور على جثة طالبين متوفيين في ظروف غامضة داخل أحد الفنادق بمنطقة محطة الرمل.

وتوصلت التحقيقات إلى الطالبين (ع.ع) ٢١ عاما، طالب بكلية الطب مقيم بمنطقة السيوف و(ع.ا.م)، طالب بكلية الهندسة مقيم بمنطقة المندرة وأنهما ينتميان إلى أسر ميسورة.

وأضافت التحريات أن الطالب الأول لديه 4 شقيقات وأنه حضر إلى الفندق أولا وحجز غرفة مزدوجة بسريرين، ثم لحق به الطالب الأخر في اليوم الثاني، وتبين إن إدارة الفندق شعرت بالقلق لعدم خروجهما من الحجرة لتناول الإفطار أو الغذاء، وأن عامل الغرف طرق عليهما الباب عدة مرات دون جدوى وكانت المفاجأة عن محاولة فتح الباب من الخارج بواسطة المفتاح الاحتياطى للغرف تبين أن الباب موصد من الداخل، وهنا أضطرت الإدارة للاستعانة بأحد العمال للقفز إلى شرفة الحجرة واكتشف وجود الجثتين فأبلغت الإدارة الشرطة.

وعند وصول جهات التحقيق وبالفحص تبين أن الطالبين مسجيان على الأرض بحوار السرير يحيط برأس كلا منهما كيس من النايلون مغلق بأفيز يستخدم في غلق وقفل الدرجات وعند نزع الكيس تبين أن المتوفين وضعا مادة الكلور في قطعة من القماش ثم وضعاها داخل كمامة طبية ثم قاما بوضع كيس النايلون حول الرأس وربطها بالأفيز الخاص بالدرجات حتي اختنقا في نفس الوقت وبفحص الهاتفين المحمولين للمتوفين تبين وجود رسالة على هاتف كلا منهما أكدا فيها على أنهما لم يخلقا لهذه الحياة، التي يسودها الكذب والخيانة والخداع.

كان اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن الإسكندرية، تلقى اخطارا من قسم شرطة العطارين، بتلقيهم بلاغا من إدارة إحدى الفنادق بمنطقة محطة الرمل «فندق سميراميس» دائرة القسم، يفيد بعثور عمال الفندق المشار إليه على جثتى طالبين مشنوقين، وعلى الفور اتجهت القيادات الأمنية برفقة سيارة إسعاف إلى محل الواقعة، حيث تبين من الفحص وجود جثتى الطالبين كلا من (عمر.ع.ي) ٢١ سنة مقيم بمنطقة السيوف و(على. أ.م) ٢٠ سنة مقيم بمنطقة المندرة أحدهما طالب بكلية الطب والأخر بكلية الهندسة. تم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيق.