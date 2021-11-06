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عادل مصطفى: الأهلي قوته في إدارته

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عادل مصطفى: الأهلي قوته في إدارته عادل مصطفى: الأهلي قوته في إدارته

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يرى عادل مصطفي نجم الأهلي السابق، أن إدارة النادي الأحمر، هي سبب نجاحات الفريق الأول لكرة القدم.

وكتب عادل مصطفى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:«لسه الأهلي بيدي دروس، بعيد عن فنيات المباراة.. الأهلي دائما قوته في إدارته».

وأضاف: «عايز تتعلم من الأهلي هتتعلم من إدارته .. الفنيات دائما متغيرة حسب قدرات كل مدير فني وحسب قدرات و كمقومات كل جيل بس فالاخر هتلاقي القوة في الإدارة».

وتابع : «نغير مدير الكورة ولا نمشي المدير الفني طيب نجيب مدرب عام قوي كل دي ضغوط و فى الأخر الإدارة بتعرف تحافظ علي استقرار الفريق».

وواصل : «الكورة فيها متغيرات كتير هتكسب وهتخسر و تقع و تقوم تاني بس أهم حاجة وسط كل ده يبقي عندك شخصية البطل .. الأهلي مدرسة للجميع».

المصرى اليوم

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