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راحة 48 ساعة في المصري

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راحة 48 ساعة في المصري راحة 48 ساعة في المصري

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قرر التونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات.

وقرر المدير الفني التونسي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، عقب خوض مباراة فيوتشر التي أقيمت مساء أمس الجمعة على الجيش ببرج العرب وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، في الجولة الثالثة للدوري.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق مرانه مساء بعد غدٍ الاثنين، ببرج العرب استعدادًا لمباراة بيراميدز، ببطولة الدوري.

ويلتقي المصري مع بيراميدز، 19 نوفمبر الجاري، على ستاد الجيش ببرج العرب، بالجولة الرابعة من بطولة الدوري.

المصرى اليوم

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