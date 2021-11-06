راحة 48 ساعة في المصري

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر التونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات.

وقرر المدير الفني التونسي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، عقب خوض مباراة فيوتشر التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ستاد الجيش ببرج العرب وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، في الجولة الثالثة للدوري.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق مرانه مساء بعد غدٍ الاثنين، ببرج العرب استعدادًا لمباراة بيراميدز، ببطولة الدوري.

ويلتقي المصري مع بيراميدز، 19 نوفمبر الجاري، على ستاد الجيش ببرج العرب، بالجولة الرابعة من بطولة الدوري.