حمادة أنور: أبو جبل قدم أسوأ مبارياته أمام الأهلي .. ويتحمل مسؤولية الخماسية

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يرى حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يتحمل جزء كبير من خسارة الفريق الأبيض أمام الأهلي.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، : «محمد أبو جبل كان بعيدًا عن مستواه الفني في مباراة الأهلي»، مؤكدًا على أن أبو جبل، قدم واحدة من أسوأ مبارياته أمام الفريق الأحمر.

وأضاف: «أبو جبل يتحمل جزء كبير من خسارة الزمالك بخماسية، حيث كان هناك بعض الكرات من يتصدى لها»، مضيفًا :«حارس الزمالك يتحمل مسؤولية الهدف الأول والثالث والرابع».