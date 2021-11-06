رسائل نارية من الغندور إلى جماهير الأهلي بعد الخماسية

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وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، رسائل إلى جماهير النادي الأهلي، وذلك بعد فوز الفريق الأحمر على الزمالك في بطولة الدوري.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ونشر خالد الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لنتيجة مباراة الأهلي أمام صن داونز، التي فاز بها الفريق الجنوب افريقي بخماسية نظيفة، معلقًا: «إلي أصحابي وأصدقائي الأهلاوية دي اسمها ٥ صفر ..النهاردة ٥ أهداف مقابل ٣ أهداف في مرماك، عشان نبقي مركزين بس».

وأضاف: «وقلتلكم مبروك التوفيق كان معاكم وغياب التوفيق وغياب بعض اللاعبين عن مستواهم كان سبب في الهزيمة و لسه بدري والدوري في البدايات والموسم الماضي كسبتني وأنا كسبت الدوري في النهاية هي دي الكورة».

وتابع: «لما كسبتك ٣ لـ ١ كان الفارق هدفين ولما كسبتني ٥ لـ ٣ الفارق هدفين برده اه والله تخيل».