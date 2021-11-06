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جومانة مراد: «عشت 16 سنة في ولا أتحدث إلا باللهجة المصرية»

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جومانة مراد: «عشت 16 سنة في مصر ولا أتحدث إلا باللهجة المصرية» جومانة مراد: «عشت 16 سنة في ولا أتحدث إلا باللهجة المصرية»

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قالت النجمة جومانة مراد، إن الجمال ليس سبب نجاحها، وكانت دائما ما تحلم أن تصبح مذيعة، موضحة أنها واجهت بصعوبة وتجربتها معه كانت صعبة جدا وكانت قاسية.

وأضافت جومانة خلال لقاءها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، قدمت دور الصعيدية بشكل مميز وكنت صعيدية بجد، والدور في التمثيل بيجي في أي وقت وما فيش حد بياخد شغل حد .

وتابعت: أنا بحب جدا وعشت فيها ١٦ سنة، وأهلي يعيشون في مصر، وأحب والدي جدا ووالدتي واتقنت اللهجة المصرية بدرجة كبيرة ولا أتحدث إلا بها.

المصرى اليوم

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