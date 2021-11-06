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لاعب الأهلي: نتيجة الخمسة لا تتكرر كثيرا في القمة وسعداء بالفوز

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لاعب الأهلي: نتيجة الخمسة لا تتكرر كثيرا في القمة وسعداء بالفوز لاعب الأهلي: نتيجة الخمسة لا تتكرر كثيرا في القمة وسعداء بالفوز

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أبدى أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي، سعادته بفوز فريقه أمام نظيره ، متمنيًا استمرار أداء الأهلي في الموسم المقبل.

وأضاف عبدالقادر في تصريحات تليفزيونية: «نحمدالله على النتيجة التي لا تتكرر كثيرًا بين الأهلي والزمالك، ولم أكن متوقعًا أن المباراة تصل لهذا الرقم من الأهداف، كنت متوقع فوز الأهلي ولكن ليس بهذه النتيجة على أقصى تقدير كنت أعتقد أننا لو فزنا سنفوز 3-1 فالحمدلله على نتيجة المباراة».

وأتم لاعب الأهلي تصريحاته بالإشارة إلى أن استمرار النتائج الجيدة لفريقه ستصب في صالح الجميع، بما فيهم اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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