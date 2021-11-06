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وائل القباني: خسارة من الأهلي بخماسية ليست نهاية العالم

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وائل القباني: خسارة الزمالك من الأهلي بخماسية ليست نهاية العالم وائل القباني: خسارة من الأهلي بخماسية ليست نهاية العالم

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أكد وائل القباني نجم الأسبق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادر على الخروج سريعًا من أثار الهزيمة أمام النادي الأهلي.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال وائل القباني في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون نايم سبورتس»: «خسارة الزمالك من الأهلي بخماسية مش نهاية العالم، اللاعبون كانوا بعيدين عن تركيزهم أمام الفريق الأحمر».

وأضاف : «الزمالك قادر على تخطي أثار الهزيمة سريعًا وإعادة ترتيب أوراقه من جديد»، مضيفًا :«هناك كباتن في الفريق على رأسهم شيكابالا، وطارق حامد، قادرون على لم شمل اللاعبين مرة أخرى».

وتابع: «يجب على جماهير الزمالك أن تظل تدعم اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حتى يستعيد الانتصارات مرة أخرى»

المصرى اليوم

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