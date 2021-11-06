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هاجم حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بسبب طريقة ادارته لمباراة الأهلي.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، إن تغييرات كارتيرون خلال مباراة الأهلي كانت عشوائية، والمدير الفني دفع بكل اللاعبين المتواجدين على مقاعد البدلاء، دون وجود مراكز محددة لهم».

وأضاف :«الأداء الذي ظهر عليه الزمالك أمام الأهلي، يعود للعشوائية التي يُدار بها فريق الكرة، أين المدرب العام، في الجهاز المعاون لكارتيرون».

وتابع : «المدرب الفرنسي لم يذاكر النادي الأهلي ولم يلعب على نقاط ضعفه، ولكنه اشتغل فقط على نادي الزمالك»، مشيرًا إلى أن الأداء الذي ظهر عليه الزمالك في الشوط الثاني يُحسب للاعبين وليس المدير الفني، فهم لعبوا بروح وإصرار من أجل تقليص النتيجة».