سامي قمصان: لم نوقع عقوبات ضد كهربا .. واللاعب «دوره جاي»

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أكد سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لا توجد أي مشاكل بين الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني ، ومحمود كهربا، جناح الفريق.

وقال سامي قمصان في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «لا أساس من الصحة لما تردد عن وجود مشاكل بين موسيماني وكهربا»، مؤكدًا :«لم يتم توقيع أي عقوبات على اللاعب واستبعاده من مباراة القمة كان لأسباب فنية».

وأضاف :«كهربا، من اللاعبين المهمين في الفريق، وموسيماني، دائمًا ما يشيد به في المحاضرات، واللاعب دوره جاي مع الفريق».

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.