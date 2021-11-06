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سامي قمصان: لم نوقع عقوبات ضد كهربا .. واللاعب «دوره جاي»

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سامي قمصان: لم نوقع عقوبات ضد كهربا .. واللاعب «دوره جاي» سامي قمصان: لم نوقع عقوبات ضد كهربا .. واللاعب «دوره جاي»

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أكد سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لا توجد أي مشاكل بين الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني ، ومحمود كهربا، جناح الفريق.

وقال سامي قمصان في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «لا أساس من الصحة لما تردد عن وجود مشاكل بين موسيماني وكهربا»، مؤكدًا :«لم يتم توقيع أي عقوبات على اللاعب واستبعاده من مباراة القمة كان لأسباب فنية».

وأضاف :«كهربا، من اللاعبين المهمين في الفريق، وموسيماني، دائمًا ما يشيد به في المحاضرات، واللاعب دوره جاي مع الفريق».

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على ، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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