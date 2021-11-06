رسميًا .. برشلونة يعلن التعاقد مع تشافي

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، فجر السبت، تعاقده رسميا مع تشافي هيرنانديز، لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في الفترة المقبلة.

وذكر برشلونة في بيان رسمي أنه تعاقد رسميا مع تشافي بعقد يمتد إلى موسمين ونصف لينتهي في عام 2024.

ويأتي تعاقد برشلونة مع تشافي بعد أيام من إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان، بسبب سوء النتائج، وتولي تدريب الفريق الكتالوني بشكل مؤقت سيرجي بارخوان.

وكان نادي السد القطري أعلن في الساعات الماضية، عن موافقته على رحيل تشافي إلى برشلونة بعدما دفع الأخير قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب الإسباني، ليرحل عن النادي القطري بعدما قاده للتتويج بـ 11 لقبا بينها 4 ألقاب كلاعب و7 ألقاب كمدرب.