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حمادة أنور: موسيماني فرط في تحقيق فوزًا تاريخيًا أمام

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حمادة أنور: موسيماني فرط في تحقيق فوزًا تاريخيًا أمام الزمالك حمادة أنور: موسيماني فرط في تحقيق فوزًا تاريخيًا أمام

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أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فرط في تحقيق فوزًا كبيرًا على حساب نادي الزمالك.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز :«موسيماني، المدير الفني للأهلي فرط في تحقيق نتيجة تاريخيه على الزمالك، بسبب تغييراته في الشوط الثاني».

وأضاف : «المدير الفني الجنوب الافريقي لم يستغل المساحات الكبيرة في دفاع الزمالك في الشوط الثاني، وأجرى بعض التغييرات الدفاعية التي أثرت بالسلب على أداء الفريق، فضلًا عن ان اللاعبين الذين دفع بهم ليسوا على نفس مستوى الأساسيين».

المصرى اليوم

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