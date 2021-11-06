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تأكد رسميا عدم تنفيذ إجراءات التسليم والتسلم، اليوم السبت، لمجلس ادارة نادي الزمالك المنتخب برئاسة المستشار مرتضى منصور ، وفقا لما سبق أن أعلن عقب حصوله علي حكم قضائي من القضاء الإداري.

مفاجاة مرتضى منصور لن يذهب لنادي الزمالك اليوم السبت

وكان الجميع يترقب حضور مجلس إدارة نادي الزمالك وذهاب المستشار مرتضى منصور الزمالك لمقر النادي لاستلام النادي، وإدارته بحكم منصبه كرئيس شرعي منتخب، فضلا عن حصوله علي حكم قضائي.

قرار صادم من وزراة الرياضة الاحد

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الرياضة برئاسة أشرف صبحي، أنها ستعلن قرارها الرسمي بموعد عودة مجلس الإدارة لنادي الزمالك خلال ساعات، علي أن يكون موعد تواجدهم في النادي غدًا الأحد، إلا أنها ستصدر قرارا رسميا بأسماء مجلس الإدارة الذين سيتوجهون لمقر النادي.

وعلمت المصري اليوم أن هناك اتجاه لدي أشرف صبحي وزير الرياضة للابقاء علي الجهاز التنفيذي وثلاثي اللجنة حسين السمري وعاطف النمر وطارق جبريل، بجوار مجلس الإدارة لحين الدعوة للانتخابات، فيما كشف مسؤول بارز داخل الوزارة - رفض ذكر اسمه- أن أشرف صبحي كان سيعلن عن مفاجاة غير سارة لأعضاء وجماهير الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة، لكنه تراجع عنها بعد ظروف مباراة القمة وخسارة الزمالك بخماسية مراعاة لحالة الغضب التى تسود الجماهير والأعضاء.

وتسود حالة من الغموض داخل نادي الزمالك حول موعد عودة المستشار مرتضى منصور لرئاسة النادي، خاصة بعد الأحداث التى يشهدها النادي حاليا عقب الهزيمة الثقيلة وغير المتوقعة لفريق الكرة الأول من نظيرة الاهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

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مرتضي منصور

جماهير الزمالك تقلب علي اللاعبين

حرصت جماهير الزمالك المتواجدة باستاد القاهرة الدولي، على الهتاف للاعبي الفريق الأبيض أثناء إجراء عمليات الإحماء استعدادا للقاء القمة المرتقب المقرر له في الثامنة مساء أمس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري قبل أن تنقلب عليهم وعلي المدير الفني وانتقادهم لكارتيرون وطريقة لعبه وعدم تعامله جيدا مع المباراة

وهتفت الجماهير ضد الفريق بعد الهزيمة بخماسية أمام الأهلي.

مرتضى منصور - صورة أرشيفية

وخاض الزمالك مباراة بتشكيل ضم ضم كلا من: حراسة المرمى: محمد أبوجبل خط الدفاع: احمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي خط الهجوم : عمر السعيد.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد أشرف روقا ومصطفى فتحي وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيف الدين الجزيري.