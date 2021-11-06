37 مليون مشاهدة.. لقطة مخيفة لثعبان يتظاهر بالموت

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تجنبًا لخطر الطيور الجارحة

حقَّق فيديو مخيف 37 مليون مشاهدة؛ إذ يظهر فيه ثعبان أسود، يشبه الكوبرا، وهو ينقلب على ظهره، ويتلوى، ويدور على الأرض، ثم يسكن تمامًا بلا حراك، وقد فتح فمه كأنه ميِّت!

ويقول موقع "آي بي تايمز" الأمريكي: تستخدم بعض الثعابين أساليب عديدة لتتفوق على مفترسيها؛ إذ يمكن للثعبان Hognose، الذي يوجد في أمريكا الشمالية، التظاهر بالموت.

وقد نشرت إدارة الموارد الطبيعية في ولاية جورجيا الفيديو المرعب لـ"تظاهر الثعبان بالموت" على صفحتها على موقع فيسبوك يوم الثلاثاء.

ويبدأ الفيديو بثعبان أسود، يشبه الكوبرا إلى حد بعيد، وهو يزحف على الأرض بينما يدور حول نفسه، وقد نشر رأسه العريض، وفي لحظة تمتد يد، تمثل تهديدًا على الثعبان؛ وسرعان ما يدخل الثعبان في التفاف جنوني حول نفسه، ثم ينقلب على ظهره، ويفتح فمه على اتساع بينما يُخرج لسانه المتشعب، وينقر به. ومع انتهاء مقطع الفيديو، الذي تبلغ مدته 40 ثانية، يبدو الثعبان بلا حراك، وقد سكن تمامًا، كأنه ميِّت، ولكنها ليست إلا حيلة للهروب من الطيور الجارحة؛ فهذا الثعبان ليس كوبرا، ولا سامًّا؛ لذا يحاول فقط الهرب. ( )