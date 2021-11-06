أخبار عاجلة

وزيرة البيئة : قضايا المناخ لن تُحل دون وجود إفريقيا كعضو فاعل -
وزير الزراعة: القطاع يستوعب 25% من العمالة ويسهم بـ 15% من الإنتاج المحلي (فيديو) -
حبس 4 عاطلين حاولوا ترويج 45 طربه حشيش شرق الإسكندرية -
جامعة عين شمس تطلق البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ -
ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 12 كيلو جرام حشيش بالبحر الأحمر -
بنى سويف تستقبل سباق الفراعنة الدولي أثناء مروره بميدوم بمشاركة 150 متسابقًا -
رئيس هيئة الدواء يتفقد أجنحة الشركات المصرية المشاركة في أكبر معرض دولي بـ«ميلانو» -
جنوب سيناء أول محافظة بلا صناديق تبرعات بالمساجد -
«صحة بني سويف»: فحص وعلاج لـ 1359 مواطناُ بعزبة الصعايدة مركز سمسطا -
عزل وائل جمعة بأوامر كيروش بعد إصابته بكورونا.. آخر تطورات حالته الصحية (تفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. خطيب لبناني: عذرًا مملكة الخير.. ولن يكون لبنان محافظة إيرانية أبدًا

Print
فيديو .. خطيب لبناني: عذرًا مملكة الخير.. ولن يكون لبنان محافظة إيرانية أبدًا .. خطيب لبناني: عذرًا مملكة الخير.. ولن يكون لبنان محافظة إيرانية أبدًا
دعا الخطباء قرداحي وبوحبيب للاستقالة وإذا لم يستقيلا فعلى ‏ الاستقالة

فيديو .. خطيب لبناني: عذرًا مملكة الخير.. ولن يكون لبنان محافظة إيرانية أبدًا

أكد خطيب مسجد أبي بكر الصديق في بيروت، الدكتور أحمد المزوق، أن مشكلة لبنان أنها بلد محتل من إيران، والقرارات التي تدير لبنان تصدر من إيران؛ فلا تتعجبوا، بل تعجبوا من صبر بلاد الحرمين الشريفين من أفعال لبنان التي تُدار من إيران.

وتفصيلاً، جاء ذلك في خطبة الجمعة التي ألقاها "المزوق" أمس الجمعة، وتم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادة واسعة بموقفه في بيان الحق، وفضح مؤامرات حزب الله الإيراني.

ووجّه "المزوق" حديثه لـ"حزب الله" قائلاً: ربما تملك فائض القوة، وتستقوي على اللبنانيين بسلاحك، ولكنك لا تملك ما هو أهم من ذلك بكثير. مشيرًا إلى أن لبنان سيبقى بعمقه العربي، ولن يكون محافظة إيرانية أبدًا.

وواصل الدكتور أحمد المزوق يقول: عذرًا مملكة الخير على ما قاله وزراؤنا السفهاء. مشكلة لبنان فيه، وليست معه. مضيفًا بأن لبنان هرَّب المخدرات، ودرَّب الحوثيين الإرهابيين، والسعودية تصبر.

‏وأكد "المزوق" أن قدمت 80 مليار دولار، وعمَّرت، فكان جزاؤها تطاول السفهاء من صبياننا الوزراء، ثم تتعجبون من موقف السعودية.

من ناحية أخرى، تحدَّث خطباء عكار في خطبة الجمعة اليوم حول الأوضاع الراهنة في لبنان، ‏وتداعيات الأزمة التي حصلت بعد تصريحات الوزير جورج قرداحي، وتأييد ‏‏"حزب الله" له، وبعد تصريحات وزير الخارجية بوحبيب.

وركزت الخُطَب على ‏بيان دور المملكة العربية السعودية ودول الخليج في لبنان، ودعمها له في كل ‏المراحل، حتى فاقت تقديمات السعودية 90 مليار دولار، شملت كل المناطق ‏والطوائف، ولم تُفرِّق بين أحد.‏

وأضاف الخطباء: استقبلت الدول الخليجية أبناء الشعب اللبناني، واحتضنته في أرقى الوظائف ‏والمناصب التي لم يصل إليها حتى في وطنه. ‏

ودعا الخطباء الوزير قرداحي والوزير بوحبيب للاستقالة، وإذا لم يستقيلا فعلى ‏الحكومة الاستقالة؛ فبئس العهد والحكم الذي يجعل من لبنان منصة لاستعداء الأشقاء ‏العرب، بل ينطلق منه لحرب وتقويض أمن الخليج، وبئس العهد والحكم الذي يتنكر لدول ‏الخليج عمومًا، وللسعودية خصوصًا.‏ () لبنان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الزراعة: القطاع يستوعب 25% من العمالة ويسهم بـ 15% من الإنتاج المحلي (فيديو)

وزير الزراعة: القطاع يستوعب 25% من العمالة ويسهم بـ 15% من الإنتاج المحلي (فيديو)

بالفيديو.. مجنَّدة تستأذن وزير الداخلية ببدء العرض العسكري

بالفيديو.. مجنَّدة تستأذن وزير الداخلية ببدء العرض العسكري

فيديو نال الإعجاب والثناء.. دموع سائحة تنهمر بفعل هدية من مرشدة سعودية

فيديو نال الإعجاب والثناء.. دموع سائحة تنهمر بفعل هدية من مرشدة سعودية

"الخطوط السعودية" تستعرض أحدث حلولها وخدماتها بمعرض دبي للطيران

"الخطوط السعودية" تستعرض أحدث حلولها وخدماتها بمعرض دبي للطيران