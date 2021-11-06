أخبار عاجلة

وزيرة البيئة : قضايا المناخ لن تُحل دون وجود إفريقيا كعضو فاعل -
وزير الزراعة: القطاع يستوعب 25% من العمالة ويسهم بـ 15% من الإنتاج المحلي (فيديو) -
حبس 4 عاطلين حاولوا ترويج 45 طربه حشيش شرق الإسكندرية -
جامعة عين شمس تطلق البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ -
ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 12 كيلو جرام حشيش بالبحر الأحمر -
بنى سويف تستقبل سباق الفراعنة الدولي أثناء مروره بميدوم بمشاركة 150 متسابقًا -
رئيس هيئة الدواء يتفقد أجنحة الشركات المصرية المشاركة في أكبر معرض دولي بـ«ميلانو» -
جنوب سيناء أول محافظة بلا صناديق تبرعات بالمساجد -
«صحة بني سويف»: فحص وعلاج لـ 1359 مواطناُ بعزبة الصعايدة مركز سمسطا -
عزل وائل جمعة بأوامر كيروش بعد إصابته بكورونا.. آخر تطورات حالته الصحية (تفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الدوري يتوقف 15 يوماً.. والنهائي الآسيوي يؤجل "كلاسيكو" الهلال والاتحاد

Print
الدوري يتوقف 15 يوماً.. والنهائي الآسيوي يؤجل "كلاسيكو" الهلال والاتحاد الدوري يتوقف 15 يوماً.. والنهائي الآسيوي يؤجل "كلاسيكو" الهلال والاتحاد
لارتباط الأخضر بمباراتي أستراليا وفيتنام في تصفيات المونديال

الدوري يتوقف 15 يوماً.. والنهائي الآسيوي يؤجل

ستتوقف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمدة 15 يوماً نظير ارتباط السعودي الأول لكرة القدم بمباراتي أستراليا وفيتنام ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من المجموعة الثانية للدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر.

وسيعاود قطار دوري المحترفين السعودي انطلاقته يوم السبت الموافق 20 نوفمبر الجاري بإقامة 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة على أن تستكمل مبارياته يوم الأحد بأربع مواجهات أيضاً.

ومن المتوقع أن تقرر لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين في الأيام القليلة القادمة تأجيل كلاسيكو الكرة بين الهلال والاتحاد والمقرر إقامته في الحادي والعشرين من نوفمبر الحالي ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب ارتباط الهلال بنهائي دوري أبطال آسيا 2021م أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي يوم 23 نوفمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض .الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الخطوط السعودية" تستعرض أحدث حلولها وخدماتها بمعرض دبي للطيران

"الخطوط السعودية" تستعرض أحدث حلولها وخدماتها بمعرض دبي للطيران

"الخطوط السعودية" تستعرض أحدث حلولها وخدماتها بمعرض دبي للطيران

"الخطوط السعودية" تستعرض أحدث حلولها وخدماتها بمعرض دبي للطيران

وفد الاتحاد الآسيوي يصل إلى "الرياض".. لبدء زيارته التفقدية لملف "السعودية 2027"

وفد الاتحاد الآسيوي يصل إلى "الرياض".. لبدء زيارته التفقدية لملف "السعودية 2027"

وفد الاتحاد الآسيوي يصل إلى "الرياض".. لبدء زيارته التفقدية لملف "السعودية 2027"

وفد الاتحاد الآسيوي يصل إلى "الرياض".. لبدء زيارته التفقدية لملف "السعودية 2027"