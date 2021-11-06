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الشبورة مستمرة وتقل معها الرؤية الأفقية.. حالة الطقس من اليوم السبت إلى الخميس المقبل

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الشبورة مستمرة وتقل معها الرؤية الأفقية.. حالة الطقس من اليوم السبت إلى الخميس المقبل الشبورة مستمرة وتقل معها الرؤية الأفقية.. حالة الطقس من اليوم السبت إلى الخميس المقبل

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم السبت 6 نوفمبر إلى الخميس 11 نوفمبر 2021، حيث تسود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر تصل إلى حد الضباب أحياناً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي تقل معها الرؤية الافقية لأقل من 1000 متر وذلك طبقاً للتالي:

- يوم السبت: شبورة كثيفة من 4-8 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية.

يوم الأحد: شبورة كثيفة من 4-8 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

يوم الاثنين: شبورة كثيفة من 4-8 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم السبت 6 نوفمبر إلى الخميس 11 نوفمبر 2021:

- درجات الحرارة السبت 6 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 7 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 8 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 9 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الأربعاء 10 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الخميس 11 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم السبت 6 نوفمبر إلى الخميس 11 نوفمبر 2021.

May be an image of ‎text that says '‎Ministry Egyptian Aviation Authority المدن الطقس المتوقعة نوفمبر 2021 الخميس 2021 وشمال اول في السبت نهارا وجنوب كافة العظمی المنطقة 34 21 الشمالية 34 الضباب احيانا علي بعض الطرق الزر عية السريعة والقريبة الأفقية لأقل متر وذلك :للأتي شمال جنوب الصعيد تصل الى شبور مائية كثيفة المسطحات صباحا والی القاهرة الكبرى السبت 06 وفمیر شبور كثيفة من) الشمالية علي الطرق المؤدية سيناء ومدن القناه وشمال .الصعيد. 2021 الضباب والوجه البحرى والسواحل الشمالية كثيفة والوجه من الاثار الناجمة الشبورة المانية الكثيفة المتوقعة الجوية السلامة يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة الهينة العامة لواء /جوي مشام حسن طاحون رئيس مجلس الإدارة‎'‎

المصرى اليوم

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