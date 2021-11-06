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راحة إجبارية في الإسماعيلي قبل مواجهة

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راحة إجبارية في الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك راحة إجبارية في الإسماعيلي قبل مواجهة

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حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى على راحة سلبية لمدة 3 أيام من خوض التدريبات، وذلك في أعقاب مواجهة البنك الأهلى، في بطولة الدوري.

وكان الاسماعيلي تعرض للخسارة أمام البنك الأهلي بهدف نظيف، في الجولة الثالثة للدوري.

وتتوقف مسابقة الدورى قرابة الأسبوعين في ظل فترة التوقف ضمن الأجندة الدولية، حيث يستعد منتخب لاستكمال مشواره بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر بعد تصدره لمجموعته، حيث سيلتقي مع منتخبي انجولا والجابون.

ويستضيف الدراويش عقب انتهاء التوقف منافسه في قمة الجولة الرابعة بإستاد الإسماعيلية يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر الجارى.

المصرى اليوم

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