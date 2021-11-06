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رضا البلتاجي: تقنية الفيديو أنقذت الحكام من كوارث وحكم القمة 123 «عادل»

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رضا البلتاجي: تقنية الفيديو أنقذت الحكام من كوارث وحكم القمة 123 «عادل» رضا البلتاجي: تقنية الفيديو أنقذت الحكام من كوارث وحكم القمة 123 «عادل»

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قال رضا البلتاجي رئيس لجنة الحكام السابق، إن محمد عادل قدم مباراة كبيرة في القمة 123 بين الأهلي والزمالك وهو حكم عادل في قراراته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أن محمد عادل لم يتأثر بنتيجة المباراة وأوضح ذلك في احتسابه ركلتي جزاء الأهلي.

وتابع رئيس لجنة الحكام، أن تقنية الفيديو أنقذت الحكام من كوارث خلال المباريات، وأن التونسي حمزة المثلوثي لاعب عرقل على معلول لاعب الأهلي في ركلة الجزاء الأولى للأهلي وقرار الحكم صحيح.

وعن ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي والتي سجلها أحمد السيد زيزو، قال: «ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي صحيحة».

المصرى اليوم

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