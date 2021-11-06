«زى النهارده» فوز «لينكولن» رئيسا لأمريكا ٦ نوفمبر ١٨٦٠

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كان ترتيب الرئيس إبراهام لينكولن بين الرؤساء الأمريكيين السادس عشر،وحكم الولايات المتحدة من ١٨٦١إلى ١٨٦٥، ويعد من أهم الرؤساء الأمريكيين، واندلعت في عهده الحرب الأهلية الأمريكية بعد انفصال إحدى عشرة ولاية، فتمكن من الانتصار وإعادة الولايات المنفصلة للحكم المركزى بقوة السلاح، كما كان صاحب قرار إلغاء الرق بالولايات المتحدة عام ١٨٦٣وهو مولود في ١٢ فبراير ١٨٠٩ بولاية كنتاكى لأسرة فقيرة ولأبوين مزارعين، ولم يحصل على تعليم رسمى، لكنه تمكن من تكوين ثقافة عالية، حيث كان عصامى الثقافة، وفى ١٨٣٧بعد أن خبر مبادئ القانون الإنجليزى والأمريكى دخل نقابة المحامين وصار محاميًا ناجحًا وكان في أوائل حياته عضوًا بحزب «الويك» الحزب الثانى في الولايات المتحدة، ثم انسحب من انتخابات المجلس التشريعى لعام ١٨٤٨ وعاد للمحاماة، واستأنف حياته السياسية وانضم لحزب جديد وهو الحزب «الجمهورى»، وفى ١٨٥٨رشحه الحزب الجمهورى لانتخابات مجلس الشيوخ لتمثيل ولاية إيلينوى، و«زى النهارده» في ٦ نوفمبر ١٨٦٠فاز لينكولن في الانتخابات الرئاسية ليكون بذلك أول رئيس أمريكى من الحزب الجمهورى، وما إن تمّ إعلان فوزه حتى أعلنت ولايات ساوث كارولينا وفلوريدا وجورجا وألاباما وميسيسيبى وتكساس ولويزيانا، انفصالها باسم الولايات الكونفيدرالية، ورفض لينكولن الانفصال، وأرسل قوات لإخضاع الولايات المنفصلة، وفى سبتمبر١٨٦٣أصدر إعلان التحرير الذي منع الرق، وفى انتخابات ١٨٦٤فاز فوزًا ساحقًا، وفى ٩ إبريل ١٨٦٥ انتهت الحرب الأهلية الأمريكية، بعد مقتل ما يزيد على ٦٠٠ ألف، وفى ١٥ إبريل ١٨٦٥حضر لينكولن مع زوجته مسرحية في ماريلاند يمثّل فيها مجموعة من المتعاطفين مع قضية الانفصال، فقام أحدهم (جون ويلكس بوث) بإطلاق الرصاص على لينكولن.