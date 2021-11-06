أفشة يحتفل بالمئوية مع الأهلي عقب حسم القمة

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احتفل محمد مجدي أفشة نجم وصانع ألعاب فريق الكرة بالنادي الأهلي، بخوضه المباراة رقم 100 بقميص النادي عقب لقاء القمة أمام الزمالك.

ونجح الأهلي في حسم القمة رقم 123 على حساب غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 5-3، بملعب القاهرة الدولي مساء الجمعة، بمنافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2021-2022.

وقام أفشة بالتقاط صور تذكارية مع زملائه وهو يحمل قميص الأهلي بالرقم 100، حيث شهدت مباراة القمة وصوله للمئوية مع النادي الأحمر منذ قدومه من بيراميدو في صيف 2019.