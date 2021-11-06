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أفشة يحتفل بالمئوية مع الأهلي عقب حسم القمة

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أفشة يحتفل بالمئوية مع الأهلي عقب حسم القمة أفشة يحتفل بالمئوية مع الأهلي عقب حسم القمة

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احتفل محمد مجدي أفشة نجم وصانع ألعاب فريق الكرة بالنادي الأهلي، بخوضه المباراة رقم 100 بقميص النادي عقب لقاء القمة أمام .

ونجح الأهلي في حسم القمة رقم 123 على حساب غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 5-3، بملعب القاهرة الدولي مساء الجمعة، بمنافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2021-2022.

وقام أفشة بالتقاط صور تذكارية مع زملائه وهو يحمل قميص الأهلي بالرقم 100، حيث شهدت مباراة القمة وصوله للمئوية مع النادي الأحمر منذ قدومه من بيراميدو في صيف 2019.

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