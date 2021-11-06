بن شرقي والجزيري يغادران القاهرة اليوم للانتظام في معسكري المغرب وتونس

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يغادر القاهرة اليوم السبت، المغربي أشرف بن شرقي، والتونسي سيف الدين الجزيري، لاعبا الفريق الكرة الأول بنادي الزمالك من أجل الانضمام لمعسكري منتخبي بلادهما المغرب وتونس استعداداً لخوض مبارياتهما بتصفيات كأس العالم 2022.

واستدعى المنتخب المغربي بن شرقي استعدادا لمواجهتي السودان وغينيا يومي 12 و16 نوفمبر الحالي في الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة للمونديال، بينما تم استدعاء الجزيري لقائمة المنتخب التونسي استعداداً لمواجهة غينيا الاستوائية يوم 13 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، على أن يستضيف منتخب زامبيا يوم 16 من الشهر نفسه على الملعب الأوليمبي في رادس بالجولة السادسة.