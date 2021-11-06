أخبار عاجلة

"الغربي" لـ"سبق": منح الجنسية يعزز البيئة الجاذبة لاستثمار الكفاءات -
أغويرو مهاجم برشلونة يكشف عن حالته الصحية.. وتقارير تشير إلى احتمال اعتزاله -
صحف "تركية" تزعم رغبة "تاليسكا" في الرحيل عن "النصر" -
الزمالك يواصل تدريباته غدًا في الثالثة عصرا -
مدرب البرتغال يثق فى قدرة برازيل أوروبا على التأهل للمونديال -
طريق ليبيا الوعر نحو الانتخابات (تسلسل زمني) -
سيدات يد الزمالك يهزمن سبورتنج في الدوري -
سموحة يستعد لمواجهة إنبي بخماسية في سبورتنج -
مران الزمالك .. كارتيرون يجري قياسات بدنية للاعبين -
رونالدو يلهب حماس جماهير البرتغال بعد التعادل مع أيرلندا.. ومواجهة صربيا تحسم التأهل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بن شرقي والجزيري يغادران القاهرة اليوم للانتظام في معسكري المغرب وتونس

Print
بن شرقي والجزيري يغادران القاهرة اليوم للانتظام في معسكري المغرب وتونس بن شرقي والجزيري يغادران القاهرة اليوم للانتظام في معسكري المغرب وتونس

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يغادر القاهرة اليوم السبت، المغربي أشرف بن شرقي، والتونسي سيف الدين الجزيري، لاعبا الفريق الكرة الأول بنادي من أجل الانضمام لمعسكري منتخبي بلادهما المغرب وتونس استعداداً لخوض مبارياتهما بتصفيات 2022.

واستدعى المغربي بن شرقي استعدادا لمواجهتي السودان وغينيا يومي 12 و16 نوفمبر الحالي في الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة للمونديال، بينما تم استدعاء الجزيري لقائمة المنتخب التونسي استعداداً لمواجهة غينيا الاستوائية يوم 13 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، على أن يستضيف منتخب زامبيا يوم 16 من الشهر نفسه على الملعب الأوليمبي في رادس بالجولة السادسة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك يواصل تدريباته غدًا في الثالثة عصرا

الزمالك يواصل تدريباته غدًا في الثالثة عصرا

سيدات يد الزمالك يهزمن سبورتنج في الدوري

سيدات يد الزمالك يهزمن سبورتنج في الدوري

مران الزمالك .. كارتيرون يجري قياسات بدنية للاعبين

مران الزمالك .. كارتيرون يجري قياسات بدنية للاعبين

صدمة فى الزمالك .. غرامات مالية جديدة

صدمة فى الزمالك .. غرامات مالية جديدة