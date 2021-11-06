لاحتواءه على مشاهد حميمية وظهور آلهة .. فيلم أنجلينا جولي Eternals يثير جدلا

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أثار فيلم أنجلينا جولي الجديد والذي يحمل اسم «Eternals» جدلا كبيرا بسبب احتواءه على مشاهد حميمية صريحة بين بعض أبطال الفيلم إلى جانب مشاهد لظهور إله.

الفيلم الذي احتفلت أنجلينا جولي بالعرض الأول له مؤخرا بحضور ابنتيها زهرة وشيلوه براد بيت فجر ضجة كبيرة.

Eternals

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن فيلم مارفل الجديد Eternals يحتوى على مشاهد جنسية صريحة بين كل من بطليه «جيما تشاك»، و«ريتشارد مادن»، اللذين يجسدان دوري بطلين خارقيين وقعا في حب بعضهما منذ أكثر من 3000 عام خلال الإمبراطورية البابلية.

كما يقدم الفيلم مشهد مخاطبة بعض الأبطال الخارقين للسماء في إشارة إلى ظهور الإله، وهى مشاهد لا تتناسب مع عادات وقيم بعض الدول وخاصة العربية ودول جنوب شرق ووسط أسيا وعدد من الدول الإفريقية.

وسبق أن منعت أفلام من العرض في عدد من الدول بسبب ظهور الإله ومنها فيلم «Bros almighty»الذي جسد خلاله مورجان فريمان شخصية إله أمام جيم كاري..وهو ما يجعل مصير الفيلم من العرض التجاري في الدول العربية والإسلامية غامض حتى الآن.

ويركز فيلم Eternals على أبطال ذوي قدرات خارقة مكونة من كائنات شبه خالدة تم إرسالها إلى الأرض منذ آلاف السنين لحماية البشرية، من جنس شرير من الفضائيين.

وتدور أحداث في فترة تعقب أحداث الفيلم الشهير «Avengers: Endgame» من ستديوهات «مارفل» الذي عرض عام 2019، حيث تحدث مأساة غير متوقعة تجبر الكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض في الخفاء لآلاف السنين على الخروج من الظل، ولم شملهم ضد أعداء البشرية الأقدم من جديد.

ويقوم ببطولة فيلم «Eternals» كل من ريتشارد مادن، وأنجلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.. وبدأ عرضه في الولايات المتحدة أمس وعدد محدود من الدول.