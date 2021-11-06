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«زي النهارده» اغتيال اللورد موين 6 نوفمبر 1944

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«زي النهارده» اغتيال اللورد موين 6 نوفمبر 1944 «زي النهارده» اغتيال اللورد موين 6 نوفمبر 1944

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كان اللورد والتر موين وزيراً للمستعمرات البريطانية ووزيراً مقيماً بالشرق الأوسط والقاهرة وهو مولود في ١٨٨٠وكان قد تم اغتياله أمام مقر إقامته في «زي النهارده» فى 6 نوفمبر 1944 على يد شخصين ينتميان للمنظمة الإرهابية«لوحامى حيروت يسرائيل- ليحى»أى (المقاتلون من أجل حرية إسرائيل) والمعروفة باسم منظمة شتيرن نسبة لمؤسسها أبراهام شتيرن وكان إسحاق شامير- الرئيس الأسبق للكنيست ورئيس وزراء إسرائيل لاحقا- كان أحد قادة العصابة الثلاثة الذين أصدروا أمر الاغتيال، وكان إبراهام شتيرن ذاته قد لقى مصرعه على يد القوات البريطانية أثناء الانتداب، وعلى إثر هذا قرر أنصاره في المنظمة أن يثأروا لمقتله،فقاموا باغتيال اللورد موين وقام الكونستابل الأمين عبدالله بملاحقة القاتلين الإسرائيليين وقبض عليهما حيث كان منتدبا ليوم واحد في نوبة أمنية بالزمالك بدلا من كونستايل آخر وقد وصفته الصحافة المصرية آنذاك بأنه أنقذ سمعة ، من حادث كان أحد أهدافه إحراج مصر أمام سلطة الاحتلال البريطانى، وكانت «المصرى اليوم»قد التقت شقيقة الكونستابل الأمين عبدالله السيدة «ابتسامات» وهناك فيلم مصرى بعنوان «جريمة في الحى الهادئ»عرض في 1967 ويحكى عن هذه القصة ويعرض لنشاط المنظمات الصهيونية الإرهابية داخل مصر بين الثلاثينيات والأربعينيات وفي الفيلم قام «الكونستابل» الأمين عبدالله نفسه بإعادة مشهد المطاردة كما حدث في الواقع، والفيلم إخراج حسام الدين مصطفى، وبطولة رشدى أباظة ونادية لطفى أما القاتلان فقد جسد شخصيتهما رشوان توفيق وزين العشماوى،وقد تم تكريم الأمين وظل القاتلان بالسجن، وتم إعدامهما بعد قيام ثورة 23 يوليو

المصرى اليوم

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