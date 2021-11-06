جومانة مراد: الناس بتفهمني غلط .. وحكمي على الأشخاص يكون بالعشرة

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قالت النجمة جومانة مراد، إن أكثر شىء يحزنها أن يفهمها أي شخص بطريقة خاطئة، مشيرة إلى أن معظم الناس بتحكم بالشكل ولذا تدعوا الناس إلى الهدوء في الحكم على الأشخاص بالعشرة وليس بالشكل فقط.

وأضافت جومانة خلال لقاءها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: «في الماضي كنت أغضب من أي شخص يفهمني بشكل خاطىء وكنت أشعر بالظلم، ولكن الأن اتعامل بحكمة أكثر، وأنا متفائلة بطبيعتي ولست معقدة، وواضحة جدا ولا أحب الكذب ولا النفاق.

و تابعت: «أتمني ممارسة الرياضة ولكني كسولة، وافضل قرار اني تزوجت من زوجي ولو رجع الزمان كنت ساتزوجه.