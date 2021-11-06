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حمادة أنور: مينفعش فريق بحجم يديره مدرب واحد

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حمادة أنور: مينفعش فريق بحجم الزمالك يديره مدرب واحد حمادة أنور: مينفعش فريق بحجم يديره مدرب واحد

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طالب حمادة أنور عضو مجلس ادارة نادي السابق، اللجنة المكلفة بادارة النادي الأبيض برئاسة حسين لبيب، بضرورة تعيين مدرب عام، في الجهاز المعاون الفرنسي باتريس كارتيرون، في الفترة الجارية.

وقال حمادة أنور في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الزمالك يجب أن يستكمل الجهاز المعاون لكارتيرون، في الفترة الجارية»، مضيفًا:«مينفعش فريق كبير، بحجم نادي الزمالك يديره بمدرب واحد».

وأضاف : «من غير المقبول أن نجد كارتيرون، في مباراة القمة يتحدث مع مدرب أحمال، في الأمور الفنية»، مضيفًا :«من المدرب الذي يتحدث مع اللاعبين ويحل مشاكلهم مع كارتيرون؟»

وأشار :«كارتيرون، ليست علاقته قوية مع جميع اللاعبين، الموسم الماضي كلنا رآينا خلافات مع جنش، وتسبب في رحيله وعبدالله جمعة، الذي ظل بعيدًا عن الفريق لمدة 6 اشهر».

المصرى اليوم

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