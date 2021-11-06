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علاء إبراهيم : الأكثر سيطرة أمام الأهلي في القمة 123 ()

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علاء إبراهيم : الزمالك الأكثر سيطرة أمام الأهلي في القمة 123 (فيديو) علاء إبراهيم : الأكثر سيطرة أمام الأهلي في القمة 123 ()

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قال علاء إبراهيم نجم النادي الأهلي السابق، إن كان أكثر سيطرة خلال القمة 123 مشيرًا إلى أن الأهلاوية شعلوا ببعض القلق خلال المباراة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج الماتش المذاع على قناة صدى البلد، إن تغييرات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، تسببت في تعديل نتيجة المباراة لصالح الزمالك.

وأضاف نجم الأهلي السابق، أنه كان من الممكن أن يضيف الزمالك الهدف الرابع والخامس بسبب تغييرات موسيماني.

وختم علاء إبراهيم: «الهدف الثالث للأهلي به نسبة توفيق وفي نهاية المباراة لم نكن نعلم مراكز اللاعبين بعد تغييرات موسيماني».

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