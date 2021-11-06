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يكافئ لاعبيه براحة 6 أيام بعد خماسية الأهلي

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الزمالك يكافئ لاعبيه براحة 6 أيام بعد خماسية الأهلي يكافئ لاعبيه براحة 6 أيام بعد خماسية الأهلي

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قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 6 أيام، بسبب فترة التوقف الدولي التي سيخوض خلالها الوطني الأول مباراتين أمام أنجولا والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاء قرار الراحة بعد أن خاض أول 3 جولات من سباق الموسم المحلي الجديد، حيث لعب الفريق الأبيض 3 مواجهات بمسابقة الدوري الممتاز أمام إنبي وطلائع الجيش والأهلي، وحقق الفوز خلال أول مواجهتين بهدفين دون رد، وخسر المباراة الأخيرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ليحصد 6 نقاط قبل فترة توقف المسابقة.

المصرى اليوم

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