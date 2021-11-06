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خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ركلات الجزاء الثلاثة في قمة الأهلي و

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خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ركلات الجزاء الثلاثة في قمة الأهلي و الزمالك خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ركلات الجزاء الثلاثة في قمة الأهلي و

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قام الخبير التحكيمي أحمد الشناوي بتحليل القرارات التحكيمية الهامة التي اتخذها محمد عادل حكم مباراة القمة رقم 123 التي جمعت الأهلي والزمالك بمنافسات الجولة الثالثة للدوري وحسمها الأحمر على حساب الأبيض بنتيجة 5-3.

وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية: «ركلة جزاء الأهلي الأولى والثانية وقرار محمد عادل في الحالتين كان ممتازًا».

وواصل: «أشيد بقرار إعادة ركلة جزاء الأهلي الثانية بعدما تحرك محمد أبوجبل قبل تسديد معلول الركلة، كذلك دخول لاعبي الفريقين لمنطقة الجزاء قبل التنفيذ».

وأتم حديثه مؤكدًا على صحة ركلة جزاء التي احتسبها محمد عادل وسددها أحمد سيد زيزو.

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