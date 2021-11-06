كارتيرون يغادر القاهرة رسميا بعد خماسية الأهلي

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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، السفر إلى الخارج لقضاء فترة إجازة قصيرة لزيارة أسرته، في ظل حصول الفريق على راحة لمدة 6 أيام بسبب فترة التوقف الدولي التي سيخوض خلالها المنتخب الوطني الأول مباراتين أمام أنجولا والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويعود كارتيرون إلى مصر قبل استئناف الفريق تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة السلبية، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي يوم 19 نوفمبر الحالي بالجولة الرابعة من الدوري.

وخاض الزمالك أول 3 جولات من سباق الموسم المحلي الجديد، حيث لعب الفريق الأبيض 3 مواجهات بمسابقة الدوري المصري أمام إنبي وطلائع الجيش والأهلي، وحقق الفوز خلال أول مواجهتين بهدفين دون رد، وخسر المباراة الأخيرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ليحصد 6 نقاط قبل فترة توقف المسابقة.