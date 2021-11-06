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احتفالات الأعضاء الأهلاوية تنتهي بخناقة في والأمن يسيطر

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احتفالات الأعضاء الأهلاوية تنتهي بخناقة في الزمالك والأمن يسيطر احتفالات الأعضاء الأهلاوية تنتهي بخناقة في والأمن يسيطر

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مازالت أصداء الهزيمة الثقيلة التى نالها فريق الكرة الأول بنادي ، من نظيره الأهلى، تلقي بظلالها علي الأجواء داخل نادي الزمالك، حيث شهدت وقائع مؤسفة أمام شاشات العرض التى كانت تذيع المباريات بسبب احتفالات أعضاء الجمعية العمومية الأهلاوية الذين احتفلوا بالأهداف والفوز بخماسية.

وشهد النادي مشادات لفظية ومشاحنات كلامية تطورت في حالتين فقط لتشابك بالأيدي وخناقات بين بعض الأعضاء الأهلاوية والزملكاوية، بعدما رفض أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك طريقة احتفال جمهور وأعضاء الأهلي واستفزازهم لجماهير وأعضاء الزمالك بعد المباراة.

ووفقا لمسؤول أمني داخل نادي الزمالك فان جميع الحالات والمشادات بين الأعضاء كانت بسيطة للغاية، وبعضها شهد كر وفر بين الأعضاء للابتعاد بأطفالهم عن المشاحنات والمشادات اللفظية.

وأكد: تدخلنا علي الفور في جميع حالات الأعضاء للفصل بينهم، ونجحنا في احتواء الأمر سريعا، خصوصا وأن اللجنة كانت متواجده في الاستاد، وكان الأمن هو المسؤول عن تأمين النادي بجانب بعض المسوولين من اللجنة.

وأشار مسؤول الأمن داخل نادي الزمالك أن اللجنة الموقتة برئاسة حسين لبيب ستقوم باتخاذ إجراء وعقوبات علي أي عضو سيتم ادانته في احداث شغب أو سب أو تطاول علي أعضاء الزمالك، أثناء احتفالات بعض الأعضاء المنتمين للأهلي بفوز فريقهم.

وقال سيتم تفريغ الكاميرات بجميع النادي لرصد أي خروج عن النصب من أي عضو أهلاوي أثناء احتفاله داخل نادي الزمالك.

يذكر أن مجلس الإدارة السابق برئاسة مرتضي منصور سبق واحال بعض الأعضاء الأهلاوية للتحقيق بعد خروجهم عن النص في احدي المباريات السابقة اثناء احتفالهم بنفس الطريقة.

المصرى اليوم

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