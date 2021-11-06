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سامي قمصان: واجهنا خصم قوي وأقدر غضب جمهور الأهلي

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سامي قمصان: واجهنا خصم قوي وأقدر غضب جمهور الأهلي سامي قمصان: واجهنا خصم قوي وأقدر غضب جمهور الأهلي

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قال سامي قمصان المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إن الفوز على في القمة 123 بنتيجة كبيرة وأداء مرضي، يحسب للاعبين والجهاز الفني وبدعم جمهور الأهلي.

وأضاف قمصان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج الماتش، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يعلم رغبة جماهير النادي الأهلي في زيادة النتيجة والفوز بنتيجة أكبر من خمسة أهداف، ولكن الأهلي واجه خصم كبير وقوي.

وتابع قمصان، أن جمهور النادي الأهلي دائمًا يريد الأفضل ومن حقه الغضب من عدم زيادة الأهداف ولكن الخصم كبير.

وختم المدرب العام لفريق الأهلي: «مقدر زعل جمهور النادي الأهلي بعدم زيادة الأهداف ولكن آمالنا فيما هو قادم بدعم جمهور الأهلي للاعبين والجهاز الفني».

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