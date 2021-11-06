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هيثم شاكر: الأهلي فريق كبير .. وابني بيكسبني في البلايستيشن ()

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هيثم شاكر: الأهلي فريق كبير .. وابني بيكسبني في البلايستيشن (فيديو) هيثم شاكر: الأهلي فريق كبير .. وابني بيكسبني في البلايستيشن ()

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قال الفنان هيثم شاكر إن النادي الأهلي فريق كبير ودائما ما يقوم بتشجعيه، متابعا : الأهلي دائما بمن حضر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأهلي ليس دائما ما يقدم أداء جيد على مدار الوقت وهو حال باقي أندية العالم.

وتابع الفنان هيثم شاكر أن الأهلي اختلف أدائه في الوقت الحالي حيث اختلفت كرة القدم في العالم أجمع، موضحا أن الأهلي كبير وسيظل فريق كبير على مدار الوقت.

وكشف الفنان هيثم شاكر أنه كان يكسب نجله في البلاي ستيشن لكن مؤخرا بدأ يخسر أمام ابنه محمد البالغ من العمر 11 عاما وبفارق كبير في النتيجة.

المصرى اليوم

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