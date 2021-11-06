★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الفنان هيثم شاكر إن النادي الأهلي فريق كبير ودائما ما يقوم بتشجعيه، متابعا : الأهلي دائما بمن حضر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأهلي ليس دائما ما يقدم أداء جيد على مدار الوقت وهو حال باقي أندية العالم.

وتابع الفنان هيثم شاكر أن الأهلي اختلف أدائه في الوقت الحالي حيث اختلفت كرة القدم في العالم أجمع، موضحا أن الأهلي كبير وسيظل فريق كبير على مدار الوقت.

وكشف الفنان هيثم شاكر أنه كان يكسب نجله في البلاي ستيشن لكن مؤخرا بدأ يخسر أمام ابنه محمد البالغ من العمر 11 عاما وبفارق كبير في النتيجة.