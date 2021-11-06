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طارق العشري: لاعبو صدموا كارتيرون

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طارق العشري: لاعبو الزمالك صدموا كارتيرون طارق العشري: لاعبو صدموا كارتيرون

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أكد طارق العشري المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أن لاعبي النادي الأهلي قدموا مباراة كبيرة أمام نادي .

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال طارق العشري في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«لاعبو الأهلي قدموا مباراة كبيرة أمام الزمالك، وكان لديهم اصرار كبير على تحقيق الفوز بالمباراة».

وأضاف :«الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك صدم في أداء لاعبيه أمام الأهلي، لم يتصور أن ينجح الأهلي في احراز ثلاثة أهداف خلال 12 دقيقة».

وتابع : «الزمالك لم يدرس الأهلي جيدًا، اللاعبون كانوا بعيدين عن تركيزهم، وهو ما اثر بالسلب على اداءهم».

المصرى اليوم

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