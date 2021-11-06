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جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة لديربي مانشستر والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني

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جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة لديربي مانشستر والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة لديربي مانشستر والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني

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ينطلق جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة السبت 6-11-2021 في عدد من المنافسات يأتي في مقدمتها مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وعدد من الدوريات الأوروبية.

تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي عند الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة على شاشة بي إن سبورت 1.

يستضيف كريستال بالاس منافسه وولفرهامبتون ويلعب برينتفورد مع نورويتش سيتي عند الساعة الخامسة.

يحل فريق بيرنلي ضيفًا على تشيلسي في مباراة تأكيد الصدارة عند الساعة الخامسة على قناة بي إن سبورت.

يواجه سيلنا فيجو فريق برشلونة عند الساعة الخامسة وربع ويحل غرناطة ضيفًا على إسبانيول في تمام الثالثة عصر.

تختتم مباريات السهرة بلقاء ريال مدريد ورايو فيكانو عند الساعة العاشرة بعد مباراة ليفانتي وديبورتيفو ألافيس.

وتقام مباريات أخرى في عدد من الدوريات مثل يوفنتوس ضد فيورنتينا عند الساعة العاشرة إلا ربع.

ويلعب بايرن ميونخ مع فرايبورج عند الرابعة والنصف، بورروسيا دورتموند ولايبزيج في السابعة والنصف.

المصرى اليوم

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