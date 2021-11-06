أخبار عاجلة

الزمالك يواصل تدريباته غدًا في الثالثة عصرا -
مدرب البرتغال يثق فى قدرة برازيل أوروبا على التأهل للمونديال -
طريق ليبيا الوعر نحو الانتخابات (تسلسل زمني) -
سيدات يد الزمالك يهزمن سبورتنج في الدوري -
سموحة يستعد لمواجهة إنبي بخماسية في سبورتنج -
مران الزمالك .. كارتيرون يجري قياسات بدنية للاعبين -
رونالدو يلهب حماس جماهير البرتغال بعد التعادل مع أيرلندا.. ومواجهة صربيا تحسم التأهل -
محافظ المنوفية يتابع مستجدات تطوير ميدان الإسعاف -
فصل التيار الكهربائي عن قرى في بني سويف لمدة 3 ساعات -
نادر حمدي يرزق بطفله الأول: «ربنا أنعم عليا ورزقني بولد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

سامي قمصان يكشف تفاصيل إصابة بدر بانون وأيمن أشرف

Print
سامي قمصان يكشف تفاصيل إصابة بدر بانون وأيمن أشرف سامي قمصان يكشف تفاصيل إصابة بدر بانون وأيمن أشرف

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال سامي قمصان المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إن خروج بدر بانون وأيمن أشرف خلال مباراة في القمة 123، بسبب الإصابة التي لحقت بهما.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج الماتش المذاع على قناة صدى البلد، إن إصابة بدر بانون عبارة عن شد في العضلة الخلفية، وسيجري آشعة لتحديد مدى غيابه، مشيرًا إلى أن إصابة أيمن أشرف في العضلة الأمامية.

وعن مشاركة محمد الشناوي في المباراة، قال، إن الشناوي كان جاهزًا بنسبة مليون%، مؤكدًا أن النادي الأهلي لم يجازف بأي لاعب مصاب ويدفع به في المباريات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك يواصل تدريباته غدًا في الثالثة عصرا

الزمالك يواصل تدريباته غدًا في الثالثة عصرا

سيدات يد الزمالك يهزمن سبورتنج في الدوري

سيدات يد الزمالك يهزمن سبورتنج في الدوري

مران الزمالك .. كارتيرون يجري قياسات بدنية للاعبين

مران الزمالك .. كارتيرون يجري قياسات بدنية للاعبين

صدمة فى الزمالك .. غرامات مالية جديدة

صدمة فى الزمالك .. غرامات مالية جديدة