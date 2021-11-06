سامي قمصان يكشف تفاصيل إصابة بدر بانون وأيمن أشرف

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قال سامي قمصان المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إن خروج بدر بانون وأيمن أشرف خلال مباراة الزمالك في القمة 123، بسبب الإصابة التي لحقت بهما.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج الماتش المذاع على قناة صدى البلد، إن إصابة بدر بانون عبارة عن شد في العضلة الخلفية، وسيجري آشعة لتحديد مدى غيابه، مشيرًا إلى أن إصابة أيمن أشرف في العضلة الأمامية.

وعن مشاركة محمد الشناوي في المباراة، قال، إن الشناوي كان جاهزًا بنسبة مليون%، مؤكدًا أن النادي الأهلي لم يجازف بأي لاعب مصاب ويدفع به في المباريات.