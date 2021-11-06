طارق السعيد: نتيجة القمة 123 لم يتوقعها أحد وكارتيرون تأخر في التغييرات

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال طارق السعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، إن نتيحة القمة 123 بين الأهلي والزمالك لم يتوقعها أحدًا، مشيرًا إلى أن تسجيل 8 أهداف نتيجة كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، إن كارتيرون تأخر في التغييرات، وكان يجب عليه أن يستبدل حمزة المثلوثي ويوسف أوباما مبكرًا لعدم الجاهزية الفنية.

وتابع، إن مجمل المباراة أنها ممتعة وأفضل ما فيها هو صوت الجماهير وعودتهم من جديد إلى المدرجات.

وعن غضب جماهير الأهلي من عدم زيادة فارق الأهداف قال: «أعتقد أن جماهير الأهلي راضية على النتيجة الكبيرة وتسجيل خمسة أهداف».