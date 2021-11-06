أخبار عاجلة

الزمالك يواصل تدريباته غدًا في الثالثة عصرا -
مدرب البرتغال يثق فى قدرة برازيل أوروبا على التأهل للمونديال -
طريق ليبيا الوعر نحو الانتخابات (تسلسل زمني) -
سيدات يد الزمالك يهزمن سبورتنج في الدوري -
سموحة يستعد لمواجهة إنبي بخماسية في سبورتنج -
مران الزمالك .. كارتيرون يجري قياسات بدنية للاعبين -
رونالدو يلهب حماس جماهير البرتغال بعد التعادل مع أيرلندا.. ومواجهة صربيا تحسم التأهل -
محافظ المنوفية يتابع مستجدات تطوير ميدان الإسعاف -
فصل التيار الكهربائي عن قرى في بني سويف لمدة 3 ساعات -
نادر حمدي يرزق بطفله الأول: «ربنا أنعم عليا ورزقني بولد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«يلا يا حبيبي سمع عمو» .. هيثم شاكر يكشف كيف بدأ مشواره في الغناء ()

Print
«يلا يا حبيبي سمع عمو» .. هيثم شاكر يكشف كيف بدأ مشواره في الغناء (فيديو) «يلا يا حبيبي سمع عمو» .. هيثم شاكر يكشف كيف بدأ مشواره في الغناء ()

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الفنان هيثم شاكر، إن والدة كان يحب المزيكا، وكنت أغني وراءه أثناء عزفه في المنزل فالتفتت والدتي إلى موهبتي، وحينما يأتي لنا ضيفا كانت تقول لي: «يلا يا حبيبي سمع عمو».

وأضاف هيثم شاكر خلال لقائه مع الإعلامية سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، كنت أحب الغناء ولم أشعر بالحرج من الغناء أمام ضيوف منزلنا.

وأردف هيثم شاكر، أشعر بالرضا التام اتجاه ما أنا فيه الآن، كما أن طموحي ليس له حدود، ولم أقدم ربع ما أنوي تقديمه، مضيفا المهم أن يشكرك كتاب التاريخ، وأن يتذكرك الناس بعد مرور الزمان.

وعن خلافاته مع شركات الإنتاج قال هيثم شاكر، كنت أتساهل مع المنتجين، ومن المعروف عني أن كلمتي عهدا، وحتى لو اختلفت حول وجهات النظر في العمل أحرص على تنفيذ ما وعدت به، ولو دفعت المال من جيبي: «طالما التزمت بعقد هنفذه حتى لو على رقبتي».

وأضاف هيثم شاكر أن الطرف الآخر في الأزمة هو الذي لا ينفذ الوعود أو البنود التي تم الاتفاق عليها لكني أعتبرها مشكلتي لأنها تتعلق بالثقة، موضحا أن الخلاف بين شركات الإنتاج مجرد اختلاف في وجهات النظر حول العمل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مجنَّدة تستأذن وزير الداخلية ببدء العرض العسكري

بالفيديو.. مجنَّدة تستأذن وزير الداخلية ببدء العرض العسكري

فيديو نال الإعجاب والثناء.. دموع سائحة تنهمر بفعل هدية من مرشدة سعودية

فيديو نال الإعجاب والثناء.. دموع سائحة تنهمر بفعل هدية من مرشدة سعودية

وزارة الداخلية تكشف حقيقة فيديو ذبح التلاميذ داخل مدرسة في قنا (التفاصيل )

وزارة الداخلية تكشف حقيقة فيديو ذبح التلاميذ داخل مدرسة في قنا (التفاصيل )

بتصميم أنيق و 6 سرعات..أكيورا تكشف عن النموذج الأولي لـ إنتيجرا 2023 (فيديو)

بتصميم أنيق و 6 سرعات..أكيورا تكشف عن النموذج الأولي لـ إنتيجرا 2023 (فيديو)