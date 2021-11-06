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قال الفنان هيثم شاكر، إن والدة كان يحب المزيكا، وكنت أغني وراءه أثناء عزفه في المنزل فالتفتت والدتي إلى موهبتي، وحينما يأتي لنا ضيفا كانت تقول لي: «يلا يا حبيبي سمع عمو».

وأضاف هيثم شاكر خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، كنت أحب الغناء ولم أشعر بالحرج من الغناء أمام ضيوف منزلنا.

وأردف هيثم شاكر، أشعر بالرضا التام اتجاه ما أنا فيه الآن، كما أن طموحي ليس له حدود، ولم أقدم ربع ما أنوي تقديمه، مضيفا المهم أن يشكرك كتاب التاريخ، وأن يتذكرك الناس بعد مرور الزمان.

وعن خلافاته مع شركات الإنتاج قال هيثم شاكر، كنت أتساهل مع المنتجين، ومن المعروف عني أن كلمتي عهدا، وحتى لو اختلفت حول وجهات النظر في العمل أحرص على تنفيذ ما وعدت به، ولو دفعت المال من جيبي: «طالما التزمت بعقد هنفذه حتى لو على رقبتي».

وأضاف هيثم شاكر أن الطرف الآخر في الأزمة هو الذي لا ينفذ الوعود أو البنود التي تم الاتفاق عليها لكني أعتبرها مشكلتي لأنها تتعلق بالثقة، موضحا أن الخلاف بين شركات الإنتاج مجرد اختلاف في وجهات النظر حول العمل.