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أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ثقة اللجنة بأكملها ودعمها للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم واللاعبين وقدرتهم على استعاده نغمة الانتصارات بإذن الله رغم الخسارة في مباراة القمة ١٢٣ بالدوري الممتاز.

وأشار رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إلى تقديم شكوى عاجلة ضد معلق المبارة المتحيز للجهات المعنية.

وقال لبيب: «ندعو مسئولي شركتي تذكرتي والإفريقية لمناقشة التجاوزات التي صاحبت تنظيم المباراة والتي لمسها الجميع».

واختتم حسين لبيب: «ستتقدم اللجنة بمذكرة عاجلة بشأن تجاوزات جماهير الأهلي وهتافاتهم أثناء المباراة».